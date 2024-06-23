Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Israel Hantam Kamp Pengungsi dan Rumah Warga Palestina, Tewaskan Setidaknya 42 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |10:56 WIB
KAIRO – Setidaknya 42 orang tewas dalam serangan Israel di distrik Kota Gaza di utara daerah kantong Palestina pada Sabtu, (22/6/2024) kata direktur kantor media pemerintah yang dikelola Hamas.

Satu serangan Israel terhadap rumah-rumah di Al-Shati, salah satu dari delapan kamp pengungsi bersejarah di Jalur Gaza, menewaskan 24 orang, kata Ismail Al-Thawabta kepada Reuters. 18 warga Palestina lainnya tewas dalam serangan terhadap rumah-rumah di lingkungan Al-Tuffah.

"Beberapa waktu yang lalu, jet tempur IDF menyerang dua lokasi infrastruktur militer Hamas di wilayah Kota Gaza," kata militer Israel dalam pernyataan singkat yang dilansir Reuters.

Dikatakan rincian lebih lanjut akan segera dirilis.

Hamas tidak mengomentari klaim Israel bahwa mereka telah menghancurkan infrastruktur militernya. Mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan tersebut menargetkan penduduk sipil dan berjanji dalam sebuah pernyataan bahwa “pendudukan dan para pemimpin Nazi akan membayar harga atas pelanggaran mereka terhadap rakyat kami.”

Rekaman yang diperoleh Reuters menunjukkan puluhan warga Palestina bergegas mencari korban di tengah rumah-rumah yang hancur. Rekaman itu menunjukkan rumah-rumah yang hancur, tembok-tembok yang hancur, dan puing-puing serta debu memenuhi jalan di kamp pengungsi Shati.

Kampanye darat dan udara Israel di Gaza dipicu ketika militan pimpinan Hamas menyerbu Israel selatan pada bulan Oktober. 7, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut penghitungan Israel.

