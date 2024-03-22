Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Jabatan Politik Nasser El Khelaifi di Qatar Selain Presiden PSG

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:37 WIB
3 Jabatan Politik Nasser El Khelaifi di Qatar Selain Presiden PSG
3 jabatan politik Nasser El Khelaifi selain Presiden PSG (Foto: Doha News)
A
A
A

QATAR - Kesuksesan Paris Saint-Germain (PSG) dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas dari nama Nasser El-Khelaifi.

Namun, tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi pengusaha berusia 47 tahun itu sebelum ia menduduki jabatan tinggi saat ini.

Mengutip Wikipedia, Al-Khelaifi lahir di Qatar, putra seorang nelayan mutiara, dan lulus dari Universitas Qatar dengan gelar master di bidang ekonomi dan melanjutkan pendidikan magister di Yunani.

Sebagai seorang profesional tenis, Al-Khelaifi adalah bagian dari tim Piala Davis Qatar yang paling sukses setelah Sultan Khalfan. Dia bermain 43 kali antara tahun 1992 dan 2002, mencatat rekor 12–31 di tunggal dan 12–16 di ganda.

Al-Khelaifi membuat dua penampilan di acara utama Asosiasi Tenis Profesional (ATP), selalu kalah di pertandingan putaran pertamanya di St. Petersburg. di Louis Pölten 1996 (di mana ia kalah dari mantan juara Prancis Terbuka Thomas Muster) dan Doha 2002. Ia mencapai peringkat tunggal tertinggi dalam kariernya di peringkat No. 995 pada akhir tahun 2002. Ia juga memenangkan turnamen tim GCC.

