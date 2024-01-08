Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terbang ke Qatar, Menlu AS Fokus Cegah Konflik yang Lebih Luas

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:56 WIB
Terbang ke Qatar, Menlu AS Fokus Cegah Konflik yang Lebih Luas
Menlu AS Antony Blinken terbang ke Qatar untuk melakukan pembicaraan agar konflik tidak meluas (Foto: AFP)
A
A
A

QATAR - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan dia fokus untuk mencegah konflik yang lebih luas pada saat ketegangan mendalam di Timur Tengah (Timteng) yang dapat dengan mudah menyebar.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat konferensi pers dengan Perdana Menteri (PM) Qatar dan Menteri Luar Negeri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Doha pada Minggu (7/1/2024).

“Kami sangat fokus dalam upaya mencegah penyebaran konflik. Dan hal ini memang menjadi fokus utama dalam kunjungan saya yang keempat ke kawasan ini sejak tanggal 7 Oktober. Hal ini menjadi inti diskusi kemarin dengan Presiden Erdogan dan Perdana Menteri Mitsotakis, pagi ini dengan Raja Abdullah dari Yordania, dan dalam pertemuan-pertemuan yang saya lakukan. baru saja dengan Emir dengan perdana menteri,” katanya.

Al Thani juga memperingatkan peningkatan konflik di wilayah tersebut dan secara khusus mengutuk serangan baru-baru ini di Beirut dan Suriah.

“Kejadian baru-baru ini yang kita saksikan di Lebanon atau Suriah, sayangnya, merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara tersebut dan kita juga dapat melihat adanya pelanggaran yang terus menerus. Target atau tujuan utama kami adalah menghentikan perang ini dan menghindari eskalasi yang lebih besar di kawasan,” ujarnya.

Al Thani menegaskan kembali seruannya untuk gencatan senjata dan mengatakan hal itu akan memiliki “implikasi positif” di wilayah tersebut.

Blinken mengabaikan pertanyaan apakah negara-negara Arab benar dalam menyerukan gencatan senjata. Dia mengatakan AS ingin memastikan serangan 7 Oktober tidak akan terjadi lagi, yang berarti menghadapi ancaman yang terus ditimbulkan oleh Hamas, kata Blinken.

