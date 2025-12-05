Nah Loh! Petinggi PBNU Bantah Gus Ipul Dicopot dari Posisi Sekjen

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, KH Imron Rosyadi Hamid menegaskan, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen PBNU.

Gus Imron -- panggilan akrabnya -- mengatakan, Gus Ipul tetap menjalankan tugasnya secara profesional dengan menandatangani dokumen-dokumen yang tidak bermasalah.

“Gus Ipul tetap tandatangan. Bisa dicek, misalnya persetujuan PDPKPNU itu tiap minggu ada puluhan yang beliau tandatangani,’’ ujar Gus Imron, Kamis (4/12/2025).

‘’Jadi kalau tidak bermasalah, pasti ditandatangani. Yang tidak ditandatangani itu hanya yang bermasalah. Dan hal ini sudah disampaikan di rapat-rapat resmi, tapi tidak digubris,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa langkah Gus Ipul menahan tanda tangan adalah bentuk komitmen menjaga ketertiban administrasi dan integritas organisasi.

“Ini bukan penolakan tugas, tetapi menjaga supaya PBNU tetap berjalan sesuai aturan dan prosedur,” kata Gus Imron.

Dia juga menegaskan, keputusan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang mencopot Gus Ipul tidak mempunyai legitimasi.

“Keputusan tertinggi organisasi PBNU itu ada di Syuriah yang dipimpin Rais Aam. Saat ini Syuriah sudah memutuskan untuk memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum,” ujar Gus Imron.