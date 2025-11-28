Copot Gus Ipul dari Sekjen PBNU, Gus Yahya Bongkar Masalah Internal!

JAKARTA - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyampaikan bahwa PBNU melakukan rotasi pada struktur organisasinya karena sejumlah persoalan yang membuat kepengurusan tersendat.

“Di dalam rapat kita hari ini, kita mendiskusikan berbagai masalah di lingkungan Tanfidziyah dan menemukan ada sejumlah bagian, sejumlah klaster tugas yang selama beberapa waktu agak tersendat hingga terbengkalai,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, salah satu hambatan terjadi pada klaster Kesekretariatan Jenderal. Karena kesibukan sebagai Menteri, Sekjen PBNU tidak dapat hadir secara fisik di kantor PBNU, sehingga sejumlah urusan organisasi terhambat. Salah satunya, banyak Surat Keputusan (SK) yang menumpuk dan tidak dapat disahkan tepat waktu.

“Kita sangat maklum bahwa Sekjen yang kemudian menjadi Menteri Sosial, sejak setahun ini setelah beliau diangkat menjadi Menteri, karena kesibukan beliau sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU,” tuturnya.

“Walaupun koordinasi bisa dilakukan secara virtual atau online, tetapi ketidakhadiran fisik beliau menciptakan banyak kendala. Misalnya, ada sekian banyak SK yang tertunda pengesahannya hampir setahun karena berhenti di meja Sekjen,” paparnya.