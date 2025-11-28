Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Gejolak di PBNU, Gus Yahya Rombak Struktur Sekjen hingga Bendum!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |17:24 WIB
Buntut Gejolak di PBNU, Gus Yahya Rombak Struktur Sekjen hingga Bendum!
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (foto: Okezone)
JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyampaikan bahwa berdasarkan rapat dan permusyawaratan, PBNU melakukan rotasi pada struktur organisasinya. Sejumlah nama resmi digeser dari jabatan sebelumnya.

"Maka, rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus Tanfidziyah sebagai berikut. Pertama, KH Masyhuri Malik yang semula menjabat sebagai Ketua PBNU menjadi Wakil Ketua Umum PBNU, tadinya ketua biasa, ketua pada umumnya," ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Selanjutnya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen PBNU, dirotasi ke posisi Ketua PBNU. Lalu, Gudfan Arif yang semula Bendahara Umum PBNU, kini dirotasi menjadi Ketua PBNU.

Berikutnya, Amin Said Husni yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU dirotasi menjadi Sekjen PBNU. Kemudian Sumantri, yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara PBNU, kini dirotasi menjadi Bendahara Umum PBNU.

"Rotasi sebagaimana diatur kategorinya oleh peraturan perkumpulan yang telah dihasilkan oleh konferensi-konferensi besar sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua sesudah muktamar, mengatur semua itu. Jadi ada jalan keluar," tuturnya.

 

