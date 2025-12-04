Gus Yahya soal Isu PBNU Terima Aliran Dana TPPU Rp100 Miliar: Silakan Periksa jika Diperlukan

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), angkat bicara mengenai isu adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp100 miliar yang disebut diterima PBNU dari mantan Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming.

Gus Yahya menyatakan, bahwa PBNU siap diperiksa apabila aparat penegak hukum membutuhkan klarifikasi. Sikap PBNU menunjukkan bahwa seluruh pengurus adalah warga negara yang taat hukum.

“Pertama, tentang masalah TPPU dan lain-lain yang merupakan masalah hukum, ya diproses secara hukum. Ya, kita menunggu juga. Kalau ada yang memeriksa, silakan saja,” ujar Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Rabu 3 Desember 2025.

Sejalan dengan hal itu, Gus Yahya meminta seluruh pihak tidak melontarkan tuduhan secara serampangan, apalagi jika tuduhan tersebut tidak didasarkan pada indikasi dan fakta yang jelas.

“Tetapi ya jangan belum-belum lalu mengada-ada, sudah menuduh TPPU. Sementara dijadikan alasan, padahal faktanya tidak ada dan indikasinya juga tidak jelas,” tegasnya.