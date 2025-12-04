Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya soal Isu PBNU Terima Aliran Dana TPPU Rp100 Miliar: Silakan Periksa jika Diperlukan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |05:54 WIB
Gus Yahya soal Isu PBNU Terima Aliran Dana TPPU Rp100 Miliar: Silakan Periksa jika Diperlukan
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), angkat bicara mengenai isu adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp100 miliar yang disebut diterima PBNU dari mantan Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming. 

Gus Yahya menyatakan, bahwa PBNU siap diperiksa apabila aparat penegak hukum membutuhkan klarifikasi. Sikap PBNU menunjukkan bahwa seluruh pengurus adalah warga negara yang taat hukum.

“Pertama, tentang masalah TPPU dan lain-lain yang merupakan masalah hukum, ya diproses secara hukum. Ya, kita menunggu juga. Kalau ada yang memeriksa, silakan saja,” ujar Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Rabu 3 Desember 2025.

Sejalan dengan hal itu, Gus Yahya meminta seluruh pihak tidak melontarkan tuduhan secara serampangan, apalagi jika tuduhan tersebut tidak didasarkan pada indikasi dan fakta yang jelas.

“Tetapi ya jangan belum-belum lalu mengada-ada, sudah menuduh TPPU. Sementara dijadikan alasan, padahal faktanya tidak ada dan indikasinya juga tidak jelas,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187605//gus_yahya-gudM_large.jpg
Blak-blakkan, Gus Yahya Sebut Pengurus PBNU Diteror Ancaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187584//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-W3pa_large.jpg
Gus Yahya Soal Polemik PBNU: Jika Dialog Ditolak, Kami Siap Tempuh Jalur Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187579//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-2igQ_large.jpg
Gus Yahya: Rapat Pleno Syuriyah Soal Pj Ketum PBNU Tidak Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187475//pbnu-ub9N_large.jpg
Sengkarut Polemik PBNU, Ulama Serukan Persatuan dan Keteduhan Warga Nahdliyin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187362//pbnu-jhUM_large.jpg
Gus Yahya Dicopot dari Ketua Umum, MLB NU: Kita Hormati Keputusan Syuriyah PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187340//pbnu-njJD_large.jpg
PBNU: Kepemimpinan Forum Permusyawaratan Tidak Ada Kewenangan Tunggal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement