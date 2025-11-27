Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Surat soal Gus Yahya Tak Lagi Jabat Ketum, Waketum PBNU: Tidak Penuhi Syarat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |13:22 WIB
Heboh Surat soal Gus Yahya Tak Lagi Jabat Ketum, Waketum PBNU: Tidak Penuhi Syarat!
Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf
A
A
A

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, menegaskan bahwa surat yang beredar dengan menggunakan kop surat bukan merupakan dokumen resmi organisasi. PBNU juga telah melakukan verifikasi administratif dan digital terhadap dokumen dimaksud.

Dijelaskan Amin Said, PBNU telah menyampaikan penjelasan resmi melalui surat bernomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 tertanggal 26 November 2025 M/05 Jumadal Akhirah 1447 H.

Dalam penjelasan itu ditegaskan bahwa dokumen yang beredar tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi, khususnya terkait keabsahan surat resmi PBNU. 

“Surat resmi PBNU harus ditandatangani oleh empat unsur, yakni Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, serta Sekretaris Jenderal. Dokumen yang beredar tidak memenuhi ketentuan tersebut,” ujar Amin Said, Kamis, (27/11/2025).

Dia memastikan, sistem persuratan PBNU kini telah dilengkapi mekanisme keamanan berlapis, termasuk stempel digital Peruri dengan QR Code di bagian kiri bawah surat, serta footer resmi yang menyatakan bahwa dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Dokumen yang beredar diketahui tidak memenuhi standar tersebut. 

Selain itu, surat yang beredar memuat watermark “DRAFT”, yang menandakan bahwa dokumen tersebut bukan surat final dan karenanya tidak memiliki kekuatan administrasi.

Pemindaian QR Code pada surat tersebut juga menunjukkan status “TTD Belum Sah”, sehingga tidak dapat diakui sebagai dokumen resmi PBNU

Dia juga mengimbau seluruh jajaran pengurus serta warga Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk tetap tenang dan selalu memeriksa keaslian dokumen yang mengatasnamakan PBNU melalui saluran resmi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186063//gus_yahya-Erj2_large.jpg
Soal Polemik Gus Yahya, Waketum PBNU: Sesuai Nasihat Ulama, Jalan Satu-satunya Islah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186055//gus_yahya-WriN_large.jpg
Beredar Surat soal Gus Yahya Tak Lagi Jabat Ketum PBNU Mulai 26 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185885//pbnu-q5oV_large.jpg
Gus Yahya Diminta Mundur, Katib Syuriah PBNU: Islah Jadi Solusi untuk Jaga Stabilitas NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185451//gus_yahya-ufb9_large.jpg
Gus Yahya: Rapat Syuriyah Tidak Berwenang Berhentikan Ketum PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185368//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-DZ1q_large.jpg
Diminta Mundur, Gus Yahya Ragukan Keabsahan Surat Syuriah PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185358//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-g6Ee_large.jpg
Tolak Mundur sebagai Ketum PBNU, Gus Yahya: Saya Dapat Amanat 5 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement