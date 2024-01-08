Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Timteng Tegang, Blinken Pertahankan Tekanan AS Terhadap Israel agar Perang Tidak Meluas

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:08 WIB
Timteng Tegang, Blinken Pertahankan Tekanan AS Terhadap Israel agar Perang Tidak Meluas
Menlu AS Antony Blinken pertahankan tekanan AS terhadap Israel agar konflik tidak meluas (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken akan menjadi orang terakhir dalam parade panjang pejabat keamanan nasional pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang bertemu langsung dengan pemerintah Israel ketika ia tiba di Tel Aviv minggu ini untuk kunjungan kelima sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Pertemuan Blinken di Israel, salah satu dari sembilan perhentian di kawasan yang hingar-bingar selama seminggu, adalah bagian dari apa yang menurut para pejabat AS merupakan upaya terus-menerus untuk tetap berhubungan dengan para pejabat Israel dallam usaha menjaga perang Israel tetap dalam keadaan terkendali saat konflik berlarut-larut.

“Apa yang terjadi adalah Anda masuk ke sebuah ruangan dan berkata, 'Inilah yang perlu kita lihat,'” kata seorang pejabat AS kepada CNN, sambil mencatat bahwa terobosan dengan Israel biasanya terjadi setelah kunjungan Blinken atau panggilan telepon dari Presiden Joe Biden.

Pejabat itu menjelaskan kadang-kadang Israel setuju dengan apa yang dikatakan Amerika dan kadang-kadang tidak, kemudian negosiasi pun terjadi.

“Setidaknya ada selusin masalah hidup yang kami dorong,” kata pejabat itu kepada CNN, termasuk melindungi warga sipil Palestina di tengah melonjaknya angka kematian serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bantuan yang sangat dibutuhkan sampai ke tempat yang paling membutuhkan.

Pergeseran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Israel Benjamin Netanyahu berjalan lambat dan bertahap, dan para pejabat AS mengakui bahwa “kesenjangan” masih ada antara apa yang mereka klaim sebagai niat Israel dan apa yang telah terjadi.

“Kami tidak memberi tahu Israel apa yang harus dilakukan, tetapi pada saat yang sama, sebagai sekutu dekat, ini adalah percakapan sulit yang hanya dapat Anda lakukan sebagai teman ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit,” kata seorang pejabat AS lainnya kepada CNN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement