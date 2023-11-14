Media AS: Hamas dan Israel Makin Dekat Sepakati Pembebasan Sandera

WASHINGTON - Israel dan Hamas mendekati kesepakatan penyanderaan yang dapat mengakibatkan pembebasan sebagian besar perempuan dan anak-anak Israel yang ditangkap oleh kelompok bersenjata Palestina sejak serangan 7 Oktober, demikian dilaporkan Washington Post (WaPo) pada Senin, (13/11/2023) mengutip seorang pejabat senior Israel.

“Garis besar umum dari kesepakatan tersebut telah dipahami,” kata sumber Post, seraya menambahkan bahwa kesepakatan tersebut dapat diumumkan dalam beberapa hari setelah rinciannya diselesaikan.

Menurut laporan tersebut, perjanjian tersebut dapat melibatkan pembebasan tahanan Israel secara berkelompok dengan imbalan pembebasan simultan perempuan dan pemuda Palestina yang ditahan di Yerusalem Barat.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, Abu Ubaida, juru bicara Brigade al-Qassam Hamas, mengatakan bahwa kelompok tersebut siap membebaskan hingga 70 anak-anak dan wanita Israel dengan imbalan gencatan senjata lima hari.

Sementara itu, seorang pejabat Arab yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Post bahwa Israel menahan setidaknya 120 wanita dan pemuda Palestina di penjara. Namun, menurut Ubaida, Hamas telah mengupayakan pembebasan sebanyak 200 anak-anak Palestina dan 75 wanita, demikian dilansir RT.

Sebuah kesepakatan potensial tidak hanya bisa menghasilkan pertukaran tahanan dan gencatan senjata sementara, tapi juga bisa memungkinkan lebih banyak bantuan internasional ke Gaza, yang telah berada di bawah “pengepungan total” selama beberapa minggu, kata sebuah sumber kepada Post. Namun, Israel dikatakan ingin memverifikasi identitas pasti dari mereka yang akan dibebaskan, dan hal ini dilaporkan masih harus dinegosiasikan.