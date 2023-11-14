Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Media AS: Hamas dan Israel Makin Dekat Sepakati Pembebasan Sandera

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:01 WIB
Media AS: Hamas dan Israel Makin Dekat Sepakati Pembebasan Sandera
Foto: Reuters.
A
A
A

WASHINGTON - Israel dan Hamas mendekati kesepakatan penyanderaan yang dapat mengakibatkan pembebasan sebagian besar perempuan dan anak-anak Israel yang ditangkap oleh kelompok bersenjata Palestina sejak serangan 7 Oktober, demikian dilaporkan Washington Post (WaPo) pada Senin, (13/11/2023) mengutip seorang pejabat senior Israel.

“Garis besar umum dari kesepakatan tersebut telah dipahami,” kata sumber Post, seraya menambahkan bahwa kesepakatan tersebut dapat diumumkan dalam beberapa hari setelah rinciannya diselesaikan.

Menurut laporan tersebut, perjanjian tersebut dapat melibatkan pembebasan tahanan Israel secara berkelompok dengan imbalan pembebasan simultan perempuan dan pemuda Palestina yang ditahan di Yerusalem Barat.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, Abu Ubaida, juru bicara Brigade al-Qassam Hamas, mengatakan bahwa kelompok tersebut siap membebaskan hingga 70 anak-anak dan wanita Israel dengan imbalan gencatan senjata lima hari.

Sementara itu, seorang pejabat Arab yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Post bahwa Israel menahan setidaknya 120 wanita dan pemuda Palestina di penjara. Namun, menurut Ubaida, Hamas telah mengupayakan pembebasan sebanyak 200 anak-anak Palestina dan 75 wanita, demikian dilansir RT.

Sebuah kesepakatan potensial tidak hanya bisa menghasilkan pertukaran tahanan dan gencatan senjata sementara, tapi juga bisa memungkinkan lebih banyak bantuan internasional ke Gaza, yang telah berada di bawah “pengepungan total” selama beberapa minggu, kata sebuah sumber kepada Post. Namun, Israel dikatakan ingin memverifikasi identitas pasti dari mereka yang akan dibebaskan, dan hal ini dilaporkan masih harus dinegosiasikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement