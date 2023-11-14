Israel Klaim Temukan Tanda-Tanda Hamas Tahan Sandera di Rumah Sakit Gaza

YERUSALEM - Militer Israel pada Senin, (13/11/2023) membagikan video dan foto yang menunjukkan apa yang dikatakannya sebagai senjata yang disimpan oleh Hamas di ruang bawah tanah sebuah rumah sakit anak-anak di Gaza di mana mereka juga mengatakan bahwa ada sandera yang disandera.

Juru Bicara Militer Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pasukan telah menemukan pusat komando dengan gudang senjata termasuk granat, rompi bunuh diri dan bahan peledak lainnya yang disimpan oleh pejuang Hamas di ruang bawah tanah Rumah Sakit Rantissi, sebuah rumah sakit anak dengan khusus merawat pasien kanker.

“Dan kami juga menemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Hamas menyandera di sini,” katanya dalam jumpa pers yang disiarkan televisi, sebagaimana dilansir Reuters. "Hal ini sedang kami selidiki. Namun kami juga memiliki intelijen yang memverifikasinya."

Dia menunjukkan rekaman tempat tinggal yang tampaknya sederhana, termasuk dapur kecil, serta terowongan di dekatnya yang menurutnya mengarah ke rumah seorang komandan senior angkatan laut Hamas.

“Hamas menguasai seluruh wilayah ini dan melancarkan perang melawan Israel dari rumah sakit ini,” katanya.

Selain itu, pasukan menemukan sebuah sepeda motor dengan bekas tembakan yang katanya tampaknya digunakan untuk menyandera ke Gaza setelah serangan mendadak pada 7 Oktober ketika kelompok bersenjata Hamas menyerbu ke Israel selatan, menewaskan sekira 1.200 orang dan menawan sekira 240 tawanan, menurut kepada otoritas Israel.