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Berita Duka! Mantan Kepala BIN Syamsir Siregar Meninggal Dunia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |21:07 WIB
Berita Duka! Mantan Kepala BIN Syamsir Siregar Meninggal Dunia
Mantan Kepala BIN Syamsir Siregar Meninggal Dunia/ist
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JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen (Purn) Syamsir Siregar meninggal dunia, pada Selasa (25/8/2026). Syamsir menjabat Kepala BIN di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pensiunan Jenderal bintang dua tersebut juga merupakan Komisaris Utama PT Japfa Comfeed Indonesia. Saat ini jenazah Syamsir disemayamkan di rumah duka di Jalan Raya Mabes Hankam Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

“Telah berpulang Mayjen TNI (Purn) H. Syamsir Siregar, Komisaris Utama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Segenap Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan JAPFA turut berduka cita. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Ta'ala,” tulis akun japfa, dikutip Okezone.

Profil Syamsir Siregar

Syamsir Siregar merupakan abituren Akademi Militer tahun 1965 dan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 1981.

Pria kelahiran Pematangsiantar, Sumatra Timur, Hindia Belanda, pada 23 Oktober 1941 ini dikenal sebagai jenderal TNI ahli telik sandi.

Syamsir menjabat Kepala Badan Intelijen Negara pada 2004-2009 di era Presiden SBY. Saat itu, Syamsir menjabat Kepala BIN menggantikan AM Hendropriyono yang memimpin BIN pada periode 2001-2004.

(Fahmi Firdaus )

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Topik Artikel :
BIN obituari SBY Berita duka
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