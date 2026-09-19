DPR: Perkapi Harus Berkontribusi bagi Penegakan Hukum, Bukan Cuma Pamer Jabatan!

JAKARTA – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, meminta Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) untuk meningkatkan kualitas kinerjanya secara substansial.

Willy mengingatkan agar organisasi profesi tidak terjebak dalam taraf kinerja yang sekadar mengejar formalitas simbolik maupun pamer jabatan semata.

"Perkapi harus melompat ke tingkatan kesadaran tertinggi dengan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa yang adil," kata Willy dalam pelantikan pengurus Perkapi di Ballroom Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026) malam.

Dia menyebut, kinerja organisasi di Indonesia kerap kali berhenti pada taraf eksistensialis yang hanya mengedepankan popularitas figur tanpa melahirkan kontribusi nyata. Oleh karena itu, Willy mengajak seluruh jajaran pengurus Perkapi untuk membenahi kebiasaan internal lembaga yang sering memberikan penghargaan atau posisi strategis kepada orang yang dekat dengan atasan, bukan kepada pekerja keras.

"Ini bukan organisasi yang melayani dirinya, tidak lagi di level eksistensialis, tapi ayo kita berkolaborasi bersama-sama membangun peradaban ini," tegasnya.

Willy juga meminta seluruh jajaran pengurus Perkapi melepaskan fanatisme kelompok demi kemajuan penegakan hukum nasional. Menurutnya, kepastian hukum tidak boleh mengabaikan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat miskin.

"Buat apa kita bicara hukum kalau yang meninggal nenek-nenek hanya karena masalah kelaparan, kemudian kita berdiri atas nama positivistik, supremasi hukum, lalu dia masuk penjara," tutur Willy.

Ia menegaskan bahwa hukum hanyalah sebuah alat pendukung, sedangkan nilai yang paling utama adalah adab dan integritas moral. Willy berharap institusi baru ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi ekosistem penegakan hukum serta perlindungan masyarakat di Tanah Air.