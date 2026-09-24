Makna Heroik di Balik Nama Kapal Induk Pertama KRI Sriwijaya

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkap alasan di balik pemberian nama KRI Sriwijaya-100 untuk kapal induk pertama Indonesia yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi milik Angkatan Laut Italia.

Menurut Ali, nama Sriwijaya dipilih karena merujuk pada Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara dan memiliki sejarah panjang dalam kejayaan pelayaran serta perdagangan laut.

"KRI Sriwijaya ini adalah Sriwijaya, kerajaan maritim Indonesia yang tertua, lebih tua dari Majapahit. Makanya dipilih itu," kata Ali usai prosesi reflagging di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (24/9/2026).

Ali mengatakan, penamaan tersebut tidak sekadar menjadi identitas baru bagi kapal perang eks Italia itu. Nama Sriwijaya juga diharapkan menjadi simbol kebangkitan kembali kejayaan maritim Indonesia.

"Dan itu membawa kejayaan kemaritiman di era masa lalu. Jadi harapannya dengan penamaan itu, kita akan mengembalikan keemasan, kejayaan kemaritiman Nusantara seperti yang lalu," ujarnya.