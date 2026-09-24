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Kapal Induk KRI Sriwijaya Jadi Kekuatan Baru Militer RI, Panglima TNI: Jaga Kedaulatan Nasional!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |22:21 WIB
Kapal Induk KRI Sriwijaya Jadi Kekuatan Baru Militer RI, Panglima TNI: Jaga Kedaulatan Nasional!
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/Puspen TNI
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JAKARTA -  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, momentum peresmian KRI Sriwijaya-100 menjadi bagian dari kekuatan TNI AL sebagai wujud diplomasi militer. Dan komitmen TNI dalam memperkuat kedaulatan pertahanan maritim.

Hal itu diutarakan Panglima TNI saat memimpin Upacara Shipnaming dan Pengukuhan Komandan KRI Sriwijaya-100, bertempat di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (24/9/2026).

“Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan posisi geografis strategis, Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan laut yang modern dan tangguh,”ujar Jenderal Agus.


Menurutnya, kehadiran KRI Sriwijaya-100 dapat memperkuat kemampuan TNI Angkatan Laut, memperluas jangkauan operasi.

“Serta meningkatkan kemampuan operasi gabungan TNI dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,”pungkasnya.

 

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