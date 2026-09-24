Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alkom Kapal Induk KRI Sriwijaya Masih Standar NATO, TNI AL Lakukan Retrofit

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |13:06 WIB
Alkom Kapal Induk KRI Sriwijaya Masih Standar NATO, TNI AL Lakukan Retrofit
TNI AL Lakukan Retrofit Kapal Induk KRI Sriwijaya/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapal induk pertama Indonesia, KRI Sriwijaya-100, akan menjalankan tugas usai resmi bergabung ke dalam jajaran armada TNI Angkatan Laut (AL).

Namun, TNI AL masih menunggu arahan lebih lanjut terkait apakah kapal eks Angkatan Laut Italia itu akan langsung menjalani retrofit atau lebih dulu ditugaskan dalam operasi.

Adapun retrofit membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima bulan, yakni proses modernisasi, perbaikan, dan penyesuaian sistem kapal agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, kondisi KRI Sriwijaya-100 saat ini masih sangat baik dan siap dioperasikan.

"Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kondisi kapal seperti yang bapak-bapak ibu-ibu sudah lihat ke dalam, kondisinya masih sangat baik, siap operasional," kata Ali usai prosesi reflagging di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (24/9/2026).

Saat ini, TNI AL masih perlu melengkapi sejumlah sistem komunikasi sebelum kapal dapat melaksanakan penugasan secara penuh. Sebab, perangkat komunikasi bawaan Italia menggunakan standar NATO sehingga tidak dapat digunakan oleh Indonesia.

"Peralatan komunikasi yang punya Italia itu kan versi NATO. Mereka tidak akan menggunakan atau memberikan itu kepada kita, kepada yang lain selain NATO, maka kita menggunakan versi kita sendiri yang sudah siapkan nantinya untuk membuat kapal ini siap berlayar dan melaksanakan tugas-tugas yang telah kita rencanakan," ujarnya.

Ali menjelaskan, pengawakan kapal kini telah sepenuhnya diisi oleh personel TNI AL. Sebanyak 400 prajurit disiapkan untuk mengoperasikan kapal tersebut, termasuk menjalani pelatihan lanjutan.

"Pengawakan juga sudah full oleh Angkatan Laut Indonesia, oleh TNI Angkatan Laut. Ada sejumlah 400 kru dan nantinya mereka juga sambil belajar, karena yang belajar pertama hanya 100 orang," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243890//tni-zrk9_large.jpg
12 Ranpur AAV Tiba di RI, Operasi Amfibi Korps Marinir Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243887//kri_sriwijaya-xu1Z_large.jpg
Makna Heroik di Balik Nama Kapal Induk Pertama KRI Sriwijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243869//garibaldi-79On_large.jpg
ITS Giuseppe Garibaldi Resmi Ganti Nama Jadi KRI Sriwijaya, Kapal Induk Pertama RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242914//kolonel-iSD6_large.jpg
Cerita Kolonel Fuad, Calon Komandan Kapal Induk Pertama RI Berlayar dengan Garibaldi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242846//kapal_induk_garibaldi-yqBN_large.jpg
KSAL Pertimbangkan Bentuk Satuan Baru untuk Kapal Induk KRI Sriwijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242815//kapal_induk_garibaldi-Xziy_large.jpg
TNI AL Siapkan Lampung Jadi Pangkalan Kapal Induk Garibaldi, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement