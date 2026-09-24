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Polisi Imbau Masyarakat Hindari Kawasan Monas dan Gedung DPR, Ini Rute Alternatifnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |07:05 WIB
Polisi Imbau Masyarakat Hindari Kawasan Monas dan Gedung DPR, Ini Rute Alternatifnya
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JAKARTA – Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas dan menghindari sejumlah kawasan utama Jakarta pada Kamis (24/9/2026). Langkah ini disiapkan menyusul adanya aksi unjuk rasa yang dipusatkan di area Monas, Gedung DPR/MPR RI, serta koridor Jalan Sudirman-Thamrin.

Imbauan tersebut disampaikan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya. Polisi menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

“Kamis, 24 September 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, masyarakat yang akan melintas di kawasan Jl. Sudirman-Thamrin, Monas, serta sekitar Gedung DPR/MPR RI diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas,” tulis akun TMC Polda Metro Jaya, dilihat Rabu (23/9/2026).

Polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan selama aksi berlangsung. Masyarakat diminta memilih jalur alternatif dan menyesuaikan waktu perjalanan.

“Untuk menghindari kepadatan, masyarakat dapat memilih rute alternatif dan menyesuaikan waktu perjalanan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut akan diatur secara situasional sesuai kondisi di lapangan dan arahan petugas,” tulis TMC Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menggelar Tactical Floor Game (TFG) untuk menyamakan persepsi seluruh unsur serta memastikan pelayanan, komunikasi, pengaturan lalu lintas, dan pengamanan di lapangan berjalan terarah menyesuaikan perkembangan situasi.

“TFG ini harus bisa menyamakan persepsi dan mematangkan seluruh rencana pengamanan, mulai dari plotting personel, pengawalan massa, pengaturan lalu lintas, cara bertindak, komunikasi, sampai kendali operasi yang terarah,” kata Asep dalam keterangannya.

 

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