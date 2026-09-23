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Amankan Demo 24 September, Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalin

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |21:05 WIB
Amankan Demo 24 September, Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalin
Polda Metro Jaya mempersiapkan rekayasa lalin dan pengawasan jelang demo 24 September.
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JAKARTA – Polda Metro Jaya mematangkan skema pengamanan dan pelayanan lalu lintas menjelang aksi penyampaian aspirasi peringatan Hari Tani Nasional pada Kamis, 24 September 2026. Langkah ini diambil untuk menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga kelancaran mobilitas warga di Jakarta.

Kesiapan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara aman dan tertib, sekaligus menjaga aktivitas warga tetap berjalan lancar.

Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menggelar Tactical Floor Game (TFG) untuk menyamakan persepsi seluruh unsur serta memastikan pelayanan, komunikasi, pengaturan lalu lintas, dan pengamanan di lapangan berjalan terarah menyesuaikan perkembangan situasi.

“TFG ini harus bisa menyamakan persepsi dan mematangkan seluruh rencana pengamanan, mulai dari plotting personel, pengawalan massa, pengaturan lalu lintas, cara bertindak, komunikasi, sampai kendali operasi yang terarah,” kata Asep, Rabu (23/9/2026).

Polda Metro Jaya juga memperkuat komunikasi dengan koordinator lapangan dan terus memperbarui perkembangan kegiatan. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, sementara personel di lapangan tetap mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan terukur.

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