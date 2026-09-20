Jaga Jakarta! Polri-TNI dan Pemkot Jakpus Gelar Apel Bersama Perkuat Keamanan

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, dan masyarakat menggelar Apel Jaga Warga, di Jalan Pejompongan Raya, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sebanyak 272 peserta mengikuti apel yang terdiri atas unsur TNI, Polri, Pemkot Jakarta Pusat, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Warga Jaga Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan lingkungan, mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga kota.

"Keamanan lingkungan membutuhkan kepedulian bersama," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dikutip, Minggu (20/9/2026).

Dalam apel tersebut, warga juga diajak meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan keluarga, termasuk mengawasi anak usia sekolah agar tidak berada di luar rumah hingga larut malam maupun terlibat aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya.

“Komunikasi antarwarga perlu terus diperkuat agar potensi gangguan dapat diketahui dan dicegah sejak dini," lanjutnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat, Dandim Jakarta Pusat, jajaran Polres, camat, lurah, dan unsur masyarakat.