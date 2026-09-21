Polri Kerahkan Ribuan Personel Jaga FIFA ASEAN Cup di Jakarta dan Bandung

JAKARTA - Polri mengerahkan ribuan personel untuk menjaga, dan mengawal pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Waastamaops), Irjen Laksana mengungkapkan, sebanyak 5.641 personel kepolisian dilibatkan dalam operasi pengamanan tersebut.

"Mengerahkan sebanyak 5.641 personel yang terdiri dari 102 personel pimpinan dan staf, 3.834 personel di wilayah Polda Metro, dan 1.705 personel di wilayah Polda Jawa Barat," kata Laksana di Polda Metro Jaya, Senin (21/9/2026).

Polri memetakan sejumlah potensi gangguan, mulai dari kepadatan penonton hingga dinamika antar-suporter. Ajang olahraga internasional tersebut dijadwalkan berlangsung selama 16 hari, mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026.

Personel tersebut tidak hanya ditempatkan di dalam stadion. Pengamanan juga mencakup titik kedatangan, hotel atau lokasi akomodasi, tempat latihan, rute pergerakan tim, titik konsentrasi suporter, kantong parkir, objek vital, hingga lokasi lain yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.