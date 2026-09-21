Ungkap Kondisi Dua Siswi Korban Keracunan MBG di Karo, Gibran: Sudah Kembali ke Rumah

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan perkembangan kondisi Agnesia dan Febiona, dua siswa di Karo yang mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dalam unggahan di akun Instagramnya, Wapres Gibran mengungkapkan bahwa kedua siswi tersebut telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing dan dapat kembali masuk sekolah.

“Saat ini Agnesia dan Febiona telah kembali ke rumah masing-masing di Kab. Karo dan akan masuk sekolah kembali,” demikian disampaikan Gibran dalam unggahan di akun Instagram gibran_rakabuming, Minggu, (20/9/2026).

Gibran menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim dokter RSCM yang terdiri dari Prof. Dr. dr. Setyo Handryastuti, Sp.A(K), Prof. Dr. dr. Tjhin Wiguna, Sp.KJ(K), Prof. Dr. dr. Rinawati Rohsiswanto, Sp.A(K), dr. Fatima Safira Alatas, Sp.A(K), Dr. dr. Kristiana Siste, Sp.KJ(K). Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenkes, Dinkes Sumut dan semua pihak yang terlibat dalam proses rujukan, perawatan Agnesia dan Febiona.

Gibran juga menyoroti unggahan dari seorang oknum SPPG yang mengejek kejadian yang dialami oleh perawatan Agnesia dan Febiona. Dalam video yang disertakan dalam unggahan tersebut, terlihat seorang oknum SPPG mengonsumsi makanan MBG sebelum kemudian berpura-pura, mengatakan dia kehilangan ingatan, merujuk pada kondisi yang sebelumnya dilaporkan terjadi pada perawatan Agnesia dan Febiona.

“Perkataan oknum SPPG ini sangat disayangkan. Mari kita bersama menjaga ruang publik yang aman dan ramah bagi semua. Jangan sampai anak-anak justru menjadi korban perundungan,” tulis Gibran dalam unggahannya.

Sebelumnya, Gibran secara langsung mengunjungi rumah sakit di Kabupaten Karo tempat Agnesia dan Febiona dirawat. Atas nama pemerintah Gibran menyampaikan permintaan maaf terkait kejadian ini dan memastikan penanganan maksimal untuk para korban.

Kedua sisw tersebut kemudian dirujuk ke RSCM untuk menerima perawatan yang lebih baik hingga akhirnya telah diizinkan pulang dan melanjutkan proses pemulihan dii Sumatera Utara dengan tetap mendapatkan pemantauan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.