Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ungkap Kondisi Dua Siswi Korban Keracunan MBG di Karo, Gibran: Sudah Kembali ke Rumah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |00:05 WIB
Ungkap Kondisi Dua Siswi Korban Keracunan MBG di Karo, Gibran: Sudah Kembali ke Rumah
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan perkembangan kondisi Agnesia dan Febiona, dua siswa di Karo yang mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dalam unggahan di akun Instagramnya, Wapres Gibran mengungkapkan bahwa kedua siswi tersebut telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing dan dapat kembali masuk sekolah.

“Saat ini Agnesia dan Febiona telah kembali ke rumah masing-masing di Kab. Karo dan akan masuk sekolah kembali,” demikian disampaikan Gibran dalam unggahan di akun Instagram gibran_rakabuming, Minggu, (20/9/2026).

Gibran menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim dokter RSCM yang terdiri dari Prof. Dr. dr. Setyo Handryastuti, Sp.A(K), Prof. Dr. dr. Tjhin Wiguna, Sp.KJ(K), Prof. Dr. dr. Rinawati Rohsiswanto, Sp.A(K), dr. Fatima Safira Alatas, Sp.A(K), Dr. dr. Kristiana Siste, Sp.KJ(K). Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenkes, Dinkes Sumut  dan semua pihak yang terlibat dalam proses rujukan, perawatan Agnesia dan Febiona.

Gibran juga menyoroti unggahan dari seorang oknum SPPG yang mengejek kejadian yang dialami oleh perawatan Agnesia dan Febiona. Dalam video yang disertakan dalam unggahan tersebut, terlihat seorang oknum SPPG mengonsumsi makanan MBG sebelum kemudian berpura-pura, mengatakan dia kehilangan ingatan, merujuk pada kondisi yang sebelumnya dilaporkan terjadi pada perawatan Agnesia dan Febiona.

“Perkataan oknum SPPG ini sangat disayangkan. Mari kita bersama menjaga ruang publik yang aman dan ramah bagi semua. Jangan sampai anak-anak justru menjadi korban perundungan,” tulis Gibran dalam unggahannya.

Sebelumnya, Gibran secara langsung mengunjungi rumah sakit di Kabupaten Karo tempat Agnesia dan Febiona dirawat. Atas nama pemerintah Gibran menyampaikan permintaan maaf terkait kejadian ini dan memastikan penanganan maksimal untuk para korban.

Kedua sisw tersebut kemudian dirujuk ke RSCM untuk menerima perawatan yang lebih baik hingga akhirnya telah diizinkan pulang dan melanjutkan proses pemulihan dii Sumatera Utara dengan tetap mendapatkan pemantauan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243225//denny_indrayana-1b8n_large.jpg
Jelang Sidang Gugatan Syarat Cawapres Gibran, Denny Indrayana Siapkan Bukti Tambahan dan Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242926//militan_gibran_08_nusantara-dUZz_large.jpg
Relawan Gibran Pertimbangkan Laporkan Denny Indrayana Imbas Gugatan PHPU ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242924//presiden_ri_prabowo_subianto_bersama_wapres_gibran_rakabuming_menghadiri_puncak_perayaan_hut_ke_28_pan-i7S0_large.jpg
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Perayaan HUT Ke-28 PAN Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242841//mbg-RoHp_large.jpg
Realisasi Anggaran MBG Capai Rp134,2 Triliun hingga Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/340/3242377//perindo-owjV_large.jpg
Perindo Karo Sediakan Ambulans Gratis untuk Siswa Terdampak Dugaan Insiden MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242165//mbg-rTgE_large.jpg
Tak Ingin Terulang, Cara Pemerintah Tangani Korban Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement