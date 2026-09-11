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Gibran Kunjungi Korban Keracunan MBG di Karo: Atas Nama Pemerintah Saya Mohon Maaf

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |22:30 WIB
Gibran Kunjungi Korban Keracunan MBG di Karo: Atas Nama Pemerintah Saya Mohon Maaf
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming (foto: dok Setwapres)
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Rumah Sakit (RS) Efarina Etaham, dan Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (11/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi anak-anak, yang tengah menjalani perawatan akibat keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Gibran, kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting agar mereka dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas, menuntut ilmu, serta mengejar cita-cita.

“Saya hadir di sini, kemarin saya dari Kalimantan baru mendarat tengah malam, karena saya sangat menyadari kesehatan anak-anak sangat penting. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar penanganan anak-anak bisa maksimal sehingga anak-anak bisa kembali pulih,” kata Wapres dalam keterangannya.

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