BGN Coret 1.653 Sekolah Penerima MBG, Prioritaskan Daerah 3T dan Stunting Tinggi

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah dengan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, khususnya daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah berangka stunting tinggi. Kebijakan itu diambil menyusul keputusan BGN mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG.

Sekolah yang dicoret merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan layanan MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas wilayah dan hasil pemetaan satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan program tersebut.

“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, Maluku dan Papua menjadi salah satu fokus utama dalam perluasan layanan MBG. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani program MBG.

“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Untuk mendukung perluasan layanan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah prioritas. Pembukaan SPPG dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.