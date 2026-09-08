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BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG yang Belum Daftar SLHS

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |13:02 WIB
BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG yang Belum Daftar SLHS
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara operasional 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penutupan dilakukan karena ribuan dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Dinas Kesehatan setempat.

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, kepatuhan terhadap standar SLHS dan kriteria sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Sudaryono, Selasa (8/9/2026).

Sudaryono menjelaskan, BGN terus melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara menetapkan sebanyak 27.022 dapur SPPG.

Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, BGN menemukan 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing.

"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali," jelasnya.

 

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Topik Artikel :
Dapur MBG Korupsi MBG BGN
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