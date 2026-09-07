Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Kriminalisasi, Kejagung Minta Hakim Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |11:45 WIB
Bantah Kriminalisasi, Kejagung Minta Hakim Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung
Sidang Praperadilan Lodewyk Pusung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung.

Permintaan tersebut disampaikan dalam jawaban termohon pada sidang praperadilan terkait penyitaan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Senin (7/9/2026).

Dalam kesimpulannya, Kejagung memohon hakim menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, menerima eksepsi termohon, serta menyatakan permohonan praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Kejagung juga menyatakan, penetapan Lodewyk sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan secara sah dan berdasarkan alat bukti yang cukup.

"Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah sah. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon pada bagian penetapan tersangka, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon," demikian jawaban termohon yang dibacakan di persidangan.

Menurut Kejagung, penyidik telah melakukan penyelidikan sejak 25 Mei 2026, memeriksa sejumlah saksi, melaksanakan gelar perkara, lalu meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan pada 29 Mei 2026.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240211//febrie-el57_large.jpg
Kejagung Usut Febrie Adriansyah, Pakar Hukum Tekankan Prinsip Equality Before the Law
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240193//korupsi_mbg-l7yY_large.jpg
Kejagung Sita Barang Mewah Dadan Hindayana Terkait Dugaan Korupsi MBG, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240070//sidang_praperadilan_lodewyk_pusung_di_pn_jaksel-wVph_large.jpg
Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel, Lodewyk Pusung Merasa Dikriminalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240050//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-zQvM_large.jpg
Kasus Korupsi Tata Kelola MBG, Kejagung Periksa 11 Orang Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3240029//febri_diansyah_kuasa_hukum_febrie_adriansyah-puwj_large.jpg
Diperiksa 10 Jam, Penyidik Cecar 50 Pertanyaan ke Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239992//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-6zjy_large.jpg
Periksa Pihak Bank, Kejagung Dalami Transaksi Eks Jampidsus Febrie di Kasus TPPU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement