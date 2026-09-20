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Penyelam Basarnas Temukan Korban KM Virgo Transport 8 di Badan Kapal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |16:44 WIB
Penyelam Basarnas Temukan Korban KM Virgo Transport 8 di Badan Kapal
Basarnas mengevakuasi korban kapal KM Virgo Transport 8 yang ditemukan di badan kapal.
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JAKARTA - Tim penyelam Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 dalam operasi pencarian pada Minggu (20/9/2026). Korban tersebut ditemukan saat tim penyelam menyisir bagian dalam badan kapal.

Adapun korban ditemukan pada pukul 14.14 WITA. Saat ditemukan, korban langsung dievakuasi menuju KN SAR Kamajaya untuk penanganan lebih lanjut.

"Penemuan satu korban hari ini merupakan hasil kerja keras seluruh Tim SAR Gabungan. Kami akan terus melakukan pencarian secara maksimal dan mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan," kata Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Minggu (20/9/2026).

Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan Helikopter HR 3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net. Teknik tersebut digunakan untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman dan terukur.

Syafii menjelaskan, seluruh unsur SAR Gabungan masih melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi dengan mengoptimalkan peran penyelam, sarana laut, serta dukungan udara di sekitar lokasi KM Virgo Transport 8.

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