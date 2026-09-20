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Evakuasi Korban KM Virgo di Dalam Laut, Tim SAR Terjunkan Penyelam Basarnas Special Group

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |14:38 WIB
Evakuasi Korban KM Virgo di Dalam Laut, Tim SAR Terjunkan Penyelam Basarnas Special Group
Basarnas Special Group dikerahkan untuk evakuasi korban KM Virgo Transport 8.
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JAKARTA - Tim SAR Gabungan mengerahkan enam personel Basarnas Special Group (BSG) untuk memperkuat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Tim khusus ini ditugaskan untuk menyisir dan memeriksa bagian dalam badan kapal.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, mengungkapkan bahwa pengerahan personel BSG dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pada proses pencarian.

"Kami kerahkan enam personel BSG untuk menyisir bagian dalam kapal. Fokus kami adalah menemukan korban. Kami akan terus berupaya maksimal, namun keselamatan penyelam tetap menjadi prioritas," kata Syafii kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).

Selain mengerahkan personel BSG untuk proses penyelaman, kata Syafii, Basarnas juga menyiapkan KN SAR Kamajaya untuk menyisir wilayah sekitar lokasi. Kapal tersebut juga akan lego jangkar di dekat posisi KM Virgo Transport 8 guna mendukung proses penyelaman.

“Operasi pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan unsur laut dan tim penyelam. Fokus utama tim gabungan saat ini adalah menemukan korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya,” ujar dia.

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