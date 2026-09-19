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DVI Polri Berhasil Identifikasi 9 Korban Kapal Virgo Transport 8

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |19:48 WIB
DVI Polri Berhasil Identifikasi 9 Korban Kapal Virgo Transport 8
DVI Polri identifikasi korban meninggal dunia KM Virgo Transport 8 (Foto: Dok Polri)
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JAKARTA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi sembilan korban meninggal dunia KM Virgo Transport 8 dari 117 korban yang telah ditemukan hingga Sabtu 19 September 2026. Seluruh korban telah diserahkan kepada keluarga.

Proses identifikasi dilakukan melalui tahapan DVI dengan menggabungkan data ante mortem (AM), yakni data yang dikumpulkan dari keluarga korban sebelum korban ditemukan, dengan data post mortem (PM) yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap korban.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelayanan identifikasi merupakan bagian penting dalam penanganan korban dan pemberian kepastian kepada keluarga.

“Polri melalui DVI terus memberikan pelayanan identifikasi kepada korban KM Virgo Transport 8. Setiap korban yang ditemukan dilakukan proses identifikasi dengan mengacu pada data ante mortem dan post mortem. Setelah identitas korban dipastikan, korban segera diserahkan kepada keluarga,” ujarnya, Sabtu (19/9/2026).

Berikut sembilan korban tersebut: 

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