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9 Korban Kapal Virgo Teridentifikasi Diserahkan ke Keluarga, Ini Identitasnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |10:57 WIB
9 Korban Kapal Virgo Teridentifikasi Diserahkan ke Keluarga, Ini Identitasnya
9 Korban Kapal Virgo Teridentifikasi Diserahkan ke Keluarga
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JAKARTA - DVI Polri telah mengidentifikasi sembilan korban korban KM Virgo Transport 8. Jasad tersebut telah diserahkan kepada keluarga. Diketahui, sejumlah penumpang masih belum ditemukan.

Proses identifikasi dilakukan melalui tahapan DVI dengan menggabungkan data ante mortem (AM), yakni data yang dikumpulkan dari keluarga korban sebelum korban ditemukan, dengan data post mortem (PM) yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap korban.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelayanan identifikasi merupakan bagian penting dalam penanganan korban dan pemberian kepastian kepada keluarga.

“Polri melalui DVI terus memberikan pelayanan identifikasi kepada korban KM Virgo Transport 8. Setiap korban yang ditemukan dilakukan proses identifikasi dengan mengacu pada data ante mortem dan post mortem. Setelah identitas korban dipastikan, korban segera diserahkan kepada keluarga," katanya, Minggu (20/9/2026).

Berdasarkan rekap operasi DVI per 19 September 2026, dari 117 korban yang telah ditemukan, terdapat 9 korban meninggal dunia dan seluruhnya telah diserahkan kepada keluarga.

Sementara itu, dari 108 korban hidup yang telah ditemukan, seluruhnya telah dipulangkan dan tidak terdapat korban hidup yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Untuk mendukung proses identifikasi, Polri terus mengumpulkan data ante mortem (AM) dari keluarga korban kapal tenggelam. AM merupakan data korban yang diperoleh sebelum korban ditemukan, termasuk informasi identitas dan data pembanding dari keluarga.

 

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