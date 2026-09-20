Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Hujan Guyur Bogor hingga Jakarta

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (20/9/2026), didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan ringan.

Pada pagi hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-32 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 24-34 derajat Celsius.