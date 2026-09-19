Gempa M4,0 Guncang Toli-Toli Sulteng, Berpusat di Darat!

JAKARTA - Gempa bumi magnitudo 4,0 mengguncang Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sabtu (19/9/2026) pukul 12.46.44 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami karena berpusat di darat.

Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,12 Lintang Utara (LU) dan 120,91 Bujur Timur (BT). Episenter berada di darat, sekitar 32 kilometer timur laut Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 5 kilometer.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," tulis Kepala BBMKG Wilayah IV, Nasrol Adil.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (Shakemap) dan laporan masyarakat, gempa bumi tersebut dirasakan di Toli-Toli dengan skala intensitas II-III MMI.