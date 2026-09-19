Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Ringan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu 19 September 2026 bakal diguyur hujan ringan.

Melansir laman BMKG, untuk wilayah DKI Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur bakal diguyur hujan ringan. Kondisi serupa diprediksi juga akan melanda Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Sementara Kabupaten Bekasi diprediksi hujan sedang, dan Kota Bekasi hujan ringan. Begitu juga dengan Kota Depok bakal diguyur hujan ringan.

Di Provinsi Banten, hujan ringan diprediksi bakal mengguyur Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.