JAKARTA - Operasi pencarian 5 jurnalis dan ABK yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau resmi dihentikan oleh Tim SAR gabungan. Sebelumnya, operasi pencarian diperpanjang tiga hari.
"Setelah tambahan 3 hari, Operasi SAR Gabungan pencarian para jurnalis hilang di Selat Sunda dihentikan," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten Amrad dalam jumpa pers, Kamis (17/9/2026).
Amrad menjelaskan, meskipun dihentikan, Tim SAR akan melakukan pencarian kembali jika ditemukan petunjuk baru.
"Namun pencarian bukan disetop total karena apabila ada petunjuk atau tanda-tanda keberadaan mereka yang hilang, operasi akan dibuka kembali," pungkasnya.
Adapun identitas korban yang hilang kontak dalam kapal tersebut yakni Warta (55) selaku Kapten Kapal, Surakman (60) selaku anak buah kapal (ABK).
Selanjutnya, Heriyanto (49) selaku guide, M. Bagus Khoirunnas (Jurnalis Antara), Arie Basuki (Jurnalis Merdeka), Yudistiro Pranoto (Jurnalis Inews), Anadolu Firdaus Wajidi (Jurnalis Anadolu), dan Donal Husni (Freelance).
(Fahmi Firdaus )
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