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Basarnas: Pencarian 5 Jurnalis Bukan Disetop Total, jika Ada Petunjuk Operasi Dibuka Kembali!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |18:50 WIB
Basarnas: Pencarian 5 Jurnalis Bukan Disetop Total, jika Ada Petunjuk Operasi Dibuka Kembali!
Basarnas Gelar Pencarian 5 Jurnalis Hilang
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JAKARTA - Operasi pencarian 5 jurnalis dan ABK yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau resmi dihentikan oleh Tim SAR gabungan. Sebelumnya, operasi pencarian diperpanjang tiga hari.

"Setelah tambahan 3 hari, Operasi SAR Gabungan pencarian para jurnalis hilang di Selat Sunda dihentikan," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten Amrad dalam jumpa pers, Kamis (17/9/2026).

Amrad menjelaskan, meskipun dihentikan, Tim SAR akan melakukan pencarian kembali jika ditemukan petunjuk baru.

"Namun pencarian bukan disetop total karena apabila ada petunjuk atau tanda-tanda keberadaan mereka yang hilang, operasi akan dibuka kembali," pungkasnya.

Adapun identitas korban yang hilang kontak dalam kapal tersebut yakni Warta (55) selaku Kapten Kapal, ⁠Surakman (60) selaku anak buah kapal (ABK).

Selanjutnya, ⁠Heriyanto (49) selaku guide, ⁠M. Bagus Khoirunnas (Jurnalis Antara), ⁠Arie Basuki (Jurnalis Merdeka), Yudistiro Pranoto (Jurnalis Inews), Anadolu Firdaus Wajidi (Jurnalis Anadolu), dan Donal Husni (Freelance).

(Fahmi Firdaus )

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