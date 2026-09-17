Houthi Klaim Tembak Jatuh Jet F-15 Saudi, Bantah Lancarkan Serangan ke Makkah

SANAA – Kelompok Houthi Yaman pada Rabu (16/9/2026) menyatakan bahwa mereka berhasil menembak jatuh sebuah jet tempur Arab Saudi yang sedang melakukan "operasi permusuhan". Pihak Houthi mengklaim telah menargetkan jet tersebut menggunakan rudal udara-ke-udara buatan dalam negeri.

"Angkatan Bersenjata Yaman, dengan pertolongan dan karunia Allah, berhasil menembak jatuh jet tempur F-15 Saudi saat pesawat itu sedang melakukan operasi permusuhan untuk mendukung mobilisasi militernya di wilayah udara Provinsi Marib," ujar juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, melalui media sosial, sebagaimana dilansir NDTV. Houthi juga menuduh Arab Saudi telah melancarkan 450 serangan.

Sebuah rekaman video yang dirilis oleh kelompok Houthi memperlihatkan detik-detik jatuhnya jet tempur F-15 milik Arab Saudi beserta puing-puingnya di Provinsi Marib.

Video berdurasi empat menit tersebut menampilkan kompilasi cuplikan yang dimulai dari momen penargetan jet, lalu beralih ke pemandangan malam hari yang memperlihatkan kobaran api dan kepulan asap membubung dari permukaan tanah—yang diduga kuat merupakan dampak langsung dari jatuhnya pesawat tersebut.

Segmen berikutnya yang direkam pada siang hari memperlihatkan puing-puing logam berserakan, bengkok, dan hangus di medan gurun berbatu. Rekaman itu juga memperlihatkan bagian struktur pesawat yang terbakar serta penstabil vertikal besar yang masih tegak berdiri dengan simbol khas penerbangan Arab Saudi.

Sejumlah pria bersenjata yang mengenakan perpaduan atribut militer dan pakaian khas Yaman terlihat berada di sekitar puing-puing. Beberapa di antaranya membawa senapan, dan salah satu dari mereka tampak memberi isyarat ke arah bangkai pesawat.