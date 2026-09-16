Kelompok Houthi Diduga Serang Mekkah, OKI: Aksi Terorisme yang Bertentangan dengan Islam!

JAKARTA – Serangan kelompok Houthi Yaman ke Arab Saudi menargetkan Kota Suci Makkah dan Madinah. Sistem pertahanan Saudi mencegat rudal dan drone Houthi di dekat Makkah, memicu aktifnya peringatan serangan udara di kota suci tersebut

Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk keras serangan keji yang dilakukan oleh kelompok Houthi terhadap dua kota suci umat Islam tersebut.

‘’Pasalnya, serangan-serangan ini menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil tak berdosa, melanggar kesucian tempat-tempat suci dan masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia,’’ dilansir rilis resmi OKI dari oic.org, Rabu (16/9/2026).

OKI menegaskan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh milisi teroris Houthi terhadap tempat-tempat suci, masjid, dan infrastruktur sipil merupakan aksi terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta norma, prinsip, dan hukum internasional.

OKI menekankan bahwa pelanggaran terhadap kesucian tempat-tempat suci merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi, yang menuntut adanya tindakan tegas untuk mencegah para pelakunya serta menghalangi siapa pun yang berani melanggar kesucian tempat-tempat tersebut.

‘’OKI menyatakan solidaritas penuh terhadap Kerajaan Arab Saudi dan dukungannya atas segala langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk menangkal pihak agresor, menjaga kesucian tempat-tempat suci dan keselamatan umat Islam, serta melindungi keamanan dan kedaulatannya,’’ demikian isi rilis OKI tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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