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Pertempuran di Yaman Makin Sengit, Rudal Houthi Gempur Pangkalan Militer Milik Saudi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:05 WIB
Pertempuran di Yaman Makin Sengit, Rudal Houthi Gempur Pangkalan Militer Milik Saudi
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SANAA — Kelompok Houthi Yaman pada Minggu (13/9/2026) mengklaim telah melancarkan serangan rudal balistik dan pesawat nirawak (drone) terhadap sebuah pangkalan militer Arab Saudi. Serangan ini dilancarkan di tengah meningkatnya pertempuran antara kelompok tersebut dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung oleh Riyadh.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan serangan itu menyasar pangkalan Sharurah di wilayah selatan Arab Saudi, termasuk "gudang senjata serta pusat komando dan kendali yang mengelola agresi terhadap bangsa dan rakyat kami".

Ia menyatakan bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dan memperingatkan akan adanya serangan yang lebih besar jauh di dalam wilayah Arab Saudi jika serangan terhadap Yaman terus berlanjut.

Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya bentrokan antara kelompok Houthi dan pasukan yang setia kepada pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, yang didukung oleh Riyadh.

Pada Minggu, militer Yaman menyatakan bahwa angkatan udaranya telah melancarkan tiga serangan terhadap posisi dan markas Houthi di wilayah Taiz.

"Angkatan udara militer menyerang posisi dan markas kelompok teroris Houthi melalui tiga serangan udara" di wilayah Taiz, demikian pernyataan militer Yaman dalam sebuah unggahan di X, sebagaimana dilansir Middle East Eye.

Militer juga melancarkan serangan udara yang menewaskan sejumlah petempur Houthi, menurut laporan situs web September Net yang berafiliasi dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

 

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