Rebut Pulau Strategis di Laut Merah, Houthi Kuasai Sepenuhnya Kawasan Bab al-Mandeb

SANAA - Kelompok Houthi Yaman merebut sebuah pulau strategis di Laut Merah yang terletak di tengah Selat Bab al-Mandeb pada Jumat (11/9/2026). Ini membuat Houthi secara penuh menguasai Bab al-Mandeb, jalur perairan yang vital bagi ekspor minyak Arab Saudi.

Kelompok Houthi yang didukung Iran—yang telah menguasai sebagian besar wilayah Yaman utara selama bertahun-tahun—melancarkan serangan besar-besaran pekan lalu terhadap pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi, serta meraih serangkaian kemenangan dalam pertempuran yang telah menelan ratusan korban jiwa.

Arab Saudi merespons dengan melancarkan puluhan serangan udara, di mana dua serangan terbaru menghantam bandara Mocha, menurut laporan media Houthi pada Jumat.

Pertempuran di Yaman telah menjadi sorotan utama dalam konflik Timur Tengah yang lebih luas, yang dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran serta mendorong Republik Islam tersebut untuk memblokade jalur perairan lain yang krusial bagi arus energi global, yakni Selat Hormuz.

"Kapal-kapal yang mengangkut petempur Houthi bersenjata tiba di Pulau Mayyun setelah pasukan pemerintah menarik diri dari sana kemarin," ujar pejabat pemerintah setempat kepada AFP, merujuk pada pulau yang juga dikenal sebagai Perim.

"Kelompok Houthi telah merampungkan penguasaan mereka atas wilayah Bab al-Mandeb dan Pulau Mayyun, yang terletak di tengah selat tersebut," tambah pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonimitas.

Seorang saksi mata mengatakan bahwa orang-orang bersenjata sedang "menempatkan diri di sepanjang pesisir Bab al-Mandeb dan berkeliling menggunakan kendaraan militer".

Bab al-Mandeb menghubungkan Asia dan Eropa melalui Laut Merah dan Terusan Suez. Selat ini menjadi semakin penting sebagai jalur transit bagi ekspor minyak dari Arab Saudi—eksportir minyak terbesar di dunia—sejak perang di Timur Tengah pecah.