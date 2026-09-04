Houthi Bombardir Taiz, Warga Yaman Terpaksa Mengungsi

JAKARTA - Kelompok Houthi dilaporkan membombardir sejumlah wilayah permukiman di Provinsi Taiz, Yaman barat daya, hingga memaksa warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi.

Penembakan artileri yang dilakukan Houthi menyasar sejumlah daerah pemukiman dan memicu kepanikan di kalangan warga sipil. Kondisi tersebut menyebabkan warga desa serta penghuni kamp pengungsian internal di wilayah tersebut memilih meninggalkan tempat tinggal mereka.

Dilansir dari trtworld, Jumat (4/9/2026). Gelombang pengungsian terjadi di sejumlah desa di Distrik Maqbanah dan kawasan Al-Kadahah. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan jumlah warga yang terpaksa mengungsi.

Pengungsian terjadi setelah penembakan artileri Houthi dilaporkan berlangsung secara terus-menerus terhadap wilayah permukiman. Serangan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil dan mendorong mereka mencari tempat yang lebih aman.