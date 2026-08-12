Seorang Pelaut WNI Tewas dalam Serangan Houthi di Selat Bab al-Mandeb

JAKARTA - Serangan kelompok Houthi terhadap sebuah kapal komersial di Selat Bab al-Mandeb menewaskan empat awak kapal dan melukai empat lainnya, menurut pernyataan Kementerian Transportasi Yaman. Salah satu korban tewas dilaporkan adalah warga negara Indonesia.

Pernyataan kementerian pada Selasa (11/8/2026) menyebutkan bahwa kapal berbendera Yaman, Tihamah, dihantam tiga kali oleh rudal balistik saat melintasi jalur perairan strategis tersebut, yang menyebabkan kapal terbakar dan mengalami kerusakan materiil.

Korban tewas mencakup tiga awak kapal asal Pakistan dan satu pelaut asal Indonesia, sementara empat orang lainnya terluka, ungkap kementerian tersebut, sebagaimana dilansir TRT. Seorang anggota tim penyelamat juga mengalami luka-luka.

Kementerian menyatakan bahwa pasukan Houthi menembakkan rudal lain ke arah kapal saat tim penyelamat berupaya menjangkau para awak, dalam upaya untuk mengganggu operasi penyelamatan dan menimbulkan lebih banyak korban jiwa.

Pihak kementerian mengecam serangan Houthi tersebut sebagai "kejahatan teroris," seraya menyatakan bahwa tindakan itu mengancam keselamatan pelayaran maritim dan perdagangan internasional.