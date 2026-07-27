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Houthi Kembali Gempur Infrastruktur Minyak Saudi, Drone Bidik Jalur Vital Aramco

Awaludin , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |22:10 WIB
Houthi Kembali Gempur Infrastruktur Minyak Saudi, Drone Bidik Jalur Vital Aramco
Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree (foto: AP News)
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JAKARTA - Kelompok Houthi di Yaman mengklaim kembali melancarkan serangan drone yang menargetkan infrastruktur minyak mentah Arab Saudi. Sasaran serangan disebut mencakup sejumlah lokasi sensitif yang berkaitan dengan pasokan, dan transportasi minyak dari wilayah timur Arab Saudi menuju Kota Yanbu di pesisir Laut Merah.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan serangan tersebut merupakan respons atas dugaan pelanggaran wilayah udara Yaman oleh pesawat nirawak milik Arab Saudi.

"Kami menargetkan sejumlah lokasi dan titik sensitif yang terkait dengan pasokan dan transportasi minyak mentah dari Arab Saudi bagian timur ke Yanbu dengan menggunakan drone," ujar Saree, dilansir dari Aljazeera, Senin (27/7/2026).

Hingga kini, belum ada konfirmasi dari pemerintah Arab Saudi terkait klaim tersebut. Tidak ada laporan resmi mengenai kerusakan fasilitas maupun korban jiwa akibat serangan yang diklaim Houthi.

 

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Topik Artikel :
Arab Saudi Houthi Yaman Houthi
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