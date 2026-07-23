Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Blokade Laut Memanas, Houthi Gempur 2 Kapal Tanker Arab Saudi di Laut Merah

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |07:47 WIB
Blokade Laut Memanas, Houthi Gempur 2 Kapal Tanker Arab Saudi di Laut Merah
Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree (foto: Osamah Abdulrahman/AP Photo)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran mengklaim telah melancarkan serangan terhadap dua kapal tanker minyak Arab Saudi yang melintas di Laut Merah. Serangan itu diklaim menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, hingga drone, dan disebut memicu kebakaran di kedua kapal.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan dua kapal yang menjadi sasaran adalah ENCELA dan LAYLIA.

"Kami menargetkan dua kapal tanker minyak Saudi, bernama ENCELA dan LAYLIA, karena pelanggaran mereka terhadap keputusan blokade yang dikeluarkan oleh angkatan bersenjata," kata Saree dilansir dari Aljazeera, Kamis (23/7/2026).

Menurut dia, operasi tersebut dilakukan menggunakan sejumlah rudal balistik, rudal jelajah, dan drone sehingga menyebabkan kebakaran di kapal-kapal tersebut.

Selain menyerang dua kapal tanker, Houthi juga mengklaim berhasil memaksa hampir 10 kapal lainnya mengubah haluan dan meninggalkan rute pelayaran mereka.

Hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Namun, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) mengonfirmasi telah menerima laporan mengenai sebuah kapal tanker yang terkena proyektil.

"Kapten sebuah kapal tanker melaporkan telah terkena proyektil tak dikenal yang menyebabkan kebakaran di atas kapal yang saat ini sedang dipadamkan oleh awak kapal," demikian pernyataan UKMTO yang memantau keamanan pelayaran di kawasan tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/398/3231462//ilustrasi-PyS1_large.jpg
Arab Saudi Perkenalkan Visa Umrah Multi-Entri, Berlaku Selama Satu Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/18/3231357//ilustrasi-S9Ac_large.jpg
Houthi Umumkan Blokade Laut Terhadap Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/18/3231134//viral-ivuk_large.jpg
Koalisi Militer Islam Gandeng PBB Latih Palestina dan Chad Perangi Pendanaan Terorisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229332//presiden_prabowo_subianto-IcOl_large.jpg
Prabowo: Senapan Tentara Arab Saudi Akan Diproduksi PT Pindad, Senjata Kita Teruji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/18/3227064//helikopter_saudi_aramco-XLfa_large.jpg
Breaking News! Helikopter Aramco Jatuh di Arab Saudi, 14 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/613/3225779//giancarlo_esposito_sangat_dikenal_dengan_perannya_sebagai_gus_fring_dalam_serial_breaking_bad-vAaU_large.jpg
Bintang Breaking Bad Giancarlo Esposito Jadi Mualaf, Ucapkan Syahadat di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement