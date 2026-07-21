Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Houthi Umumkan Blokade Laut Terhadap Arab Saudi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |12:23 WIB
Houthi Umumkan Blokade Laut Terhadap Arab Saudi
Ilustrasi.
A
A
A

SANAA - Kelompok pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran telah mendeklarasikan blokade laut terhadap Arab Saudi. Langkah ini menandai eskalasi terbesar antara kedua pihak dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah ini terjadi seminggu setelah pasukan yang setia kepada pemerintah Yaman yang didukung Saudi membom Bandara Internasional Sanaa dalam upaya untuk mencegah pesawat Iran yang membawa delegasi Houthi kembali dari Teheran mendarat.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, (20/7/2026), Juru Bicara Militer Houthi, Yahya Saree, mengutuk apa yang disebutnya sebagai "pengepungan yang tidak adil dan menindas" terhadap negara tersebut.

"Angkatan Bersenjata Yaman mendeklarasikan embargo maritim terhadap musuh Saudi yang kriminal, berdasarkan prinsip 'mata ganti mata,' yang berlaku segera," kata Saree dalam sebuah video yang diunggah di X, sebagaimana dilansir RT.

Juru bicara tersebut memperingatkan bahwa "tindakan bodoh apa pun" oleh Arab Saudi "akan ditanggapi dengan eskalasi yang komprehensif dan tegas."

Kementerian Luar Negeri Saudi mengutuk "milisi teroris Houthi" dan berjanji untuk "mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kapal-kapalnya sesuai dengan hukum internasional."

Kelompok Houthi, sebuah gerakan Syiah, merebut ibu kota Yaman, Sanaa, selama perang saudara di negara itu pada tahun 2014. Setahun kemudian, Arab Saudi memimpin intervensi militer atas nama pemerintah yang diakui secara internasional. Kampanye pengeboman tersebut, yang dikutuk oleh PBB dan organisasi hak asasi manusia, memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman dan menyebabkan jutaan orang mengungsi.

Kelompok Houthi menanggapi kampanye yang dipimpin Saudi dengan meluncurkan rudal dan drone ke target di Arab Saudi, termasuk bandara dan fasilitas energi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Yaman Blokade Arab Saudi Houthi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/18/3231134//viral-ivuk_large.jpg
Koalisi Militer Islam Gandeng PBB Latih Palestina dan Chad Perangi Pendanaan Terorisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/18/3230728//selat_bab_el_mandeb-W3LJ_large.jpg
Houthi Akan Tutup Selat Bab el-Mandeb Jika AS Serang Fasilitas Energi Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229332//presiden_prabowo_subianto-IcOl_large.jpg
Prabowo: Senapan Tentara Arab Saudi Akan Diproduksi PT Pindad, Senjata Kita Teruji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/18/3227064//helikopter_saudi_aramco-XLfa_large.jpg
Breaking News! Helikopter Aramco Jatuh di Arab Saudi, 14 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/613/3225779//giancarlo_esposito_sangat_dikenal_dengan_perannya_sebagai_gus_fring_dalam_serial_breaking_bad-vAaU_large.jpg
Bintang Breaking Bad Giancarlo Esposito Jadi Mualaf, Ucapkan Syahadat di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/613/3224721//pembuatan_kiswah_kakbah-dzHV_large.jpg
Tahap Akhir Pembuatan Kiswah Ka'bah Rampung, Gunakan Teknologi Laser Canggih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement