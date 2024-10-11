Kapal Tanker Berbendera Liberia Diserang Houthi di Lepas Pantai Yaman

Sebuah kapal tanker berbendera Liberia diserang dua kali dengan rudal dan pesawat nirawak di Laut Merah (Foto: AP)

KAIRO - Sebuah kapal tanker berbendera Liberia diserang dua kali dengan rudal dan pesawat nirawak di Laut Merah pada Kamis (10/10/2024) pagi. Serangan ini diklaim dilakukan oleh militan Houthi yang berpihak pada Iran. Firma keamanan maritim Inggris Ambrey mengatakan Kapal Olympic Spirit diserang sekitar 135 kilometer barat daya pelabuhan Hodeidah di Yaman.

Kapal tanker itu, yang sedang dalam perjalanan dari Jeddah, Arab Saudi, ke Muscat, Oman, diserang di sisi kanannya. Proyektil itu mengenai anjungan dan menyebabkan kerusakan kecil.

Empat jam kemudian, dua proyektil tambahan dilaporkan meledak dalam jarak setengah kilometer dari sisi kiri kapal.

Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapten Olympic Spirit tidak melaporkan adanya kebakaran atau korban.

"Kerusakannya kecil. Kapal itu memiliki beberapa masalah teknis, tetapi masih layak melaut dan melanjutkan perjalanannya," kata seorang sumber keamanan maritim.

"[Awak kapal] semuanya selamat,” lanjutnya.

Kapal tersebut akan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan persinggahan berikutnya, kata badan maritim Inggris.