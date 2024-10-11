Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Tanker Berbendera Liberia Diserang Houthi di Lepas Pantai Yaman

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |13:24 WIB
Kapal Tanker Berbendera Liberia Diserang Houthi di Lepas Pantai Yaman
Sebuah kapal tanker berbendera Liberia diserang dua kali dengan rudal dan pesawat nirawak di Laut Merah (Foto: AP)
A
A
A

KAIRO - Sebuah kapal tanker berbendera Liberia diserang dua kali dengan rudal dan pesawat nirawak di Laut Merah pada Kamis (10/10/2024) pagi. Serangan ini diklaim dilakukan oleh militan Houthi yang berpihak pada Iran. Firma keamanan maritim Inggris Ambrey mengatakan Kapal Olympic Spirit diserang sekitar 135 kilometer barat daya pelabuhan Hodeidah di Yaman.

Kapal tanker itu, yang sedang dalam perjalanan dari Jeddah, Arab Saudi, ke Muscat, Oman, diserang di sisi kanannya. Proyektil itu mengenai anjungan dan menyebabkan kerusakan kecil.

Empat jam kemudian, dua proyektil tambahan dilaporkan meledak dalam jarak setengah kilometer dari sisi kiri kapal.

Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapten Olympic Spirit tidak melaporkan adanya kebakaran atau korban.

"Kerusakannya kecil. Kapal itu memiliki beberapa masalah teknis, tetapi masih layak melaut dan melanjutkan perjalanannya," kata seorang sumber keamanan maritim.

"[Awak kapal] semuanya selamat,” lanjutnya.

Kapal tersebut akan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan persinggahan berikutnya, kata badan maritim Inggris.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177435//pejabat_militer_houthi-gx5P_large.jpg
Panglima Militer Houthi Tewas Akibat Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/18/3176196//abbas-BRfK_large.jpg
Iran Tolak Gabung Abraham Accords karena Tidak Percaya Rezim Zionis Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175190//viral-i2Mx_large.jpg
Eks Dubes RI untuk Iran Ungkap Dahsyatnya Bom Nuklir jika Digunakan saat Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174622//eksekusi_mati-Sj7s_large.jpg
Iran Eksekusi Mati 6 Orang yang Dituding sebagai Mata-Mata Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173239//ilustrasi-5IVi_large.jpg
PBB Berlakukan Kembali Sanksi dan Embargo Senjata Terhadap Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172665//salah_satu_dokumen_diduga_terkait_nuklir_israel_yang_ditayangkan_televisi_iran-BTl4_large.jpg
Televisi Iran Tayangkan Dokumenter Ungkap Aktivitas dan Fasilitas Nuklir Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement