HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Sita Kapal Tanker Perusahaan Siprus di Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |04:05 WIB
Iran Sita Kapal Tanker Perusahaan Siprus di Selat Hormuz
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Iran menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Kepulauan Marshall saat melintasi Selat Hormuz, kata seorang pejabat Amerika Serikat (AS). Iran kemudian memasukkan kapal tersebut ke perairan teritorial Iran dalam interdiksi pertama dalam beberapa bulan di jalur perairan strategis tersebut.

Iran tidak segera mengakui penyitaan tersebut, meskipun hal itu terjadi di saat Teheran semakin gencar memperingatkan bahwa mereka dapat membalas setelah menghadapi perang 12 hari pada Juni dengan Israel yang menyebabkan AS menyerang situs-situs nuklir Iran.

Kapal Talara sedang berlayar dari Ajman, Uni Emirat Arab, menuju Singapura pada Jumat, (14/11/2025) ketika pasukan Iran mencegatnya, ujar pejabat pertahanan AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah intelijen. Sebuah pesawat nirawak (drone) MQ-4C Triton milik Angkatan Laut AS telah berputar-putar di atas area tempat Talara berada selama berjam-jam pada Jumat untuk mengamati penyitaan tersebut, menurut data pelacakan penerbangan yang dianalisis oleh The Associated Press.

Sebuah perusahaan keamanan swasta, Ambrey, menggambarkan serangan tersebut melibatkan tiga kapal kecil yang mendekati Talara.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Selat Hormuz Iran Kapal Tanker
