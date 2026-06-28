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Breaking News! Helikopter Aramco Jatuh di Arab Saudi, 14 Orang Tewas

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |20:33 WIB
Breaking News! Helikopter Aramco Jatuh di Arab Saudi, 14 Orang Tewas
Helikopter Saudi Aramco (Foto/X/@Brics_Timesx)
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RIYADH – Sebuah helikopter milik perusahaan minyak nasional Arab Saudi, Aramco, jatuh di kawasan Ras Tanura, pesisir timur Arab Saudi, Minggu (28/6/2026). Insiden tersebut menewaskan 14 orang yang berada di dalam helikopter.

Kantor berita resmi Arab Saudi melaporkan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.00 waktu setempat di Ras Tanura, kawasan strategis di Teluk Arab yang berada di sebelah barat Selat Hormuz.

Hingga kini, penyebab jatuhnya helikopter belum diketahui. Otoritas Arab Saudi telah membuka penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut.

"Pihak berwenang terkait telah meluncurkan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan penyebab kecelakaan tersebut," demikian laporan kantor berita negara, dilansir dari Reuters.

Aramco belum memberikan tanggapan resmi atas insiden tersebut. Permintaan komentar yang disampaikan melalui surat elektronik juga belum direspons.

 

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