Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Helikopter Apache AS Jatuh di Dekat Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |19:57 WIB
Helikopter Apache AS Jatuh di Dekat Selat Hormuz
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah helikopter Apache Amerika Serikat (AS) jatuh di dekat Selat Hormuz, beberapa jam setelah konflik di wilayah tersebut meningkat dengan Iran dan Israel saling melancarkan serangan langsung pertama mereka dalam dua bulan.

Helikopter Apache telah digunakan oleh militer AS untuk menjaga blokade pelabuhan Iran di dekat selat tersebut, sebagai bagian dari kehadiran militer besar-besaran mereka di wilayah tersebut.

Helikopter Apache sebelumnya telah digunakan untuk menyerang kapal-kapal kecil Iran – tetapi militer AS belum mengatakan apakah helikopter tersebut ditembak jatuh oleh tembakan Iran, mengalami kerusakan mekanis, atau mengalami masalah lain.

Sebuah drone permukaan angkatan laut menemukan dan menyelamatkan dua awak dari perairan Selat Hormuz, kata Komando Pusat AS (Centcom) pada Selasa (9/6/2026). Keduanya diselamatkan dalam waktu sekitar dua jam dan dalam kondisi stabil.

Presiden Donald Trump mengatakan kedua pilot yang berada di dalam helikopter tempur tersebut "baik-baik saja" setelah diselamatkan ketika pesawat tersebut jatuh ke perairan yang dikuasai Iran.

Insiden itu terjadi beberapa jam setelah Iran dan Israel mengatakan mereka telah menghentikan serangan satu sama lain menyusul permohonan dari Trump. Teheran memperingatkan akan melanjutkan serangan jika Israel terus menyerang Hizbullah di Lebanon, sementara Israel mengatakan akan menyerang Beirut jika Hizbullah menembak ke arahnya.

“Tidak ada yang terluka. Kami akan mengeluarkan laporan besok. Tetapi para pilot baik-baik saja,” kata Trump, sebagaimana dilansir Independent.

Media pemerintah Iran mengakui kecelakaan helikopter tersebut tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang keadaannya.

Kembalinya konflik antara Iran dan Israel telah mengancam negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung antara AS dan Iran. Trump mengatakan AS memiliki “peluang yang sangat baik” untuk menandatangani kesepakatan perdamaian “dalam dua atau tiga hari.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223295//minyak_dunia-E2Fu_large.png
Harga Minyak Dunia Diprediksi Tetap Tinggi, Krisis Selat Hormuz Jadi Faktor Penentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/18/3223058//asap_mengepul_akibat_serangan_amerika_serikat_di_ibu_kota_yaman_sanaa-XR1N_large.jpg
Iran Tembakkan 7 Rudal Balistik ke Kuwait, Balas Serangan AS di Pulau Qeshm dan Goruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/18/3222205//ilustrasi-mQai_large.jpg
Balas Serangan AS di Pulau Qeshm, Iran Luncurkan Rudal ke Bahrain dan Kuwait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/18/3222004//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_bernjamin_netanyahu-g4Ue_large.jpg
Trump Marah Besar, Sebut Netanyahu ‘Gila' Usai Iran Hentikan Negosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/18/3221980//menteri_luar_negeri_iran_abbas_araghchi-BLZV_large.jpeg
Iran Hentikan Seluruh Negosiasi dengan AS, Ancam Tutup Total Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/18/3221946//perang-Mn2q_large.jpg
AS-Iran Saling Serang, Situs Radar hingga Pangkalan Militer Dibombardir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement