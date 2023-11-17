Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Spesifikasi Helikopter Apache yang Digunakan oleh Militer Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |12:52 WIB
Spesifikasi Helikopter Apache yang Digunakan oleh Militer Israel
Helikopter Apache. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA Helikopter Apache adalah salah satu alutsista yang digunakan militer Israel dalam menjalankan operasinya di Timur Tengah. Helikopter tempur ini awalnya dikembangkan McDonnell Douglas untuk memenuhi kebutuhan tentara Amerika Serikat (AS) akan pesawat serang pendukung darat anti lapis baja segala cuaca siang dan malam dengan potensi tinggi untuk bertahan di medan perang.

Menurut Jewish Virtual Library, Israel terlibat dengan Apache sejak Juni 1983, ketika sebuah prototipe datang untuk diuji di Israel. Militer Israel menguji kinerja helikopter Apache dalam kondisi gurun oleh pilot-pilotnya.

Hasil pengujian tersebut merekomendasikan pembelian Apache guna meningkatkan kemampuan anti-pesawat Angkatan Udara Israel (IAF).

Dilansir dari Wikipedia, IAF pertama kali menerima Apache AH-64A pada 1990, dengan armada mencapai 42 unit pada 2000.

Pada 2000, Israel kembali berminat untuk membeli Apache lagi sebanyak 48 AH-64D, tetapi kesulitan muncul karena AS enggan berbagi kode sumbernya. Namun akhirnya pada April 2005, IAF mendapatkan AH-64D pertamanya yang dikirim oleh Boeing.

Dalam layanan IAF, AH-64A dikenal sebagai Peten (Ibrani: פתן, artinya Cobra), sedangkan AH-64D dinamai Saraph yang merupakan serapan dari bahasa ibrani yang berarti berbisa atau berapi-api seperti ular bersayap.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/56/3015085/senjata_korut-MY14_large.jpg
6 Sistem Senjata Terbaik Korea Utara, Bisa Bikin AS Ketar-Ketir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/56/3006051/x_62_vista-zdeu_large.jpg
Jet Tempur AI Diadu dengan Pilot Manusia, Siapa yang Menang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/56/2987533/rudal_hipersonik-srnp_large.jpeg
Mengenal Sistem Rudal Hipersonik, Mengapa Begitu Berbahaya dan Sulit Dicegat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/56/2983240/dragonfire-PAeb_large.jpg
Inggris Pamerkan DragonFire, Senjata Laser Mematikan Penghancur Drone dan Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946716/pesawat-luar-angkasa-rahasia-militer-as-diluncurkan-ke-orbit-tinggi-bumi-k8d6IPCvTZ.JPG
Pesawat Luar Angkasa Rahasia Militer AS Diluncurkan ke Orbit Tinggi Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/18/2922235/3-drone-ai-militer-buatan-israel-ms998DK5Er.jpg
3 Drone AI Militer Buatan Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement