Spesifikasi Helikopter Apache yang Digunakan oleh Militer Israel

JAKARTA – Helikopter Apache adalah salah satu alutsista yang digunakan militer Israel dalam menjalankan operasinya di Timur Tengah. Helikopter tempur ini awalnya dikembangkan McDonnell Douglas untuk memenuhi kebutuhan tentara Amerika Serikat (AS) akan pesawat serang pendukung darat anti lapis baja segala cuaca siang dan malam dengan potensi tinggi untuk bertahan di medan perang.

Menurut Jewish Virtual Library, Israel terlibat dengan Apache sejak Juni 1983, ketika sebuah prototipe datang untuk diuji di Israel. Militer Israel menguji kinerja helikopter Apache dalam kondisi gurun oleh pilot-pilotnya.

Hasil pengujian tersebut merekomendasikan pembelian Apache guna meningkatkan kemampuan anti-pesawat Angkatan Udara Israel (IAF).

Dilansir dari Wikipedia, IAF pertama kali menerima Apache AH-64A pada 1990, dengan armada mencapai 42 unit pada 2000.

Pada 2000, Israel kembali berminat untuk membeli Apache lagi sebanyak 48 AH-64D, tetapi kesulitan muncul karena AS enggan berbagi kode sumbernya. Namun akhirnya pada April 2005, IAF mendapatkan AH-64D pertamanya yang dikirim oleh Boeing.

Dalam layanan IAF, AH-64A dikenal sebagai Peten (Ibrani: פתן, artinya Cobra), sedangkan AH-64D dinamai Saraph yang merupakan serapan dari bahasa ibrani yang berarti berbisa atau berapi-api seperti ular bersayap.