Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Spesifikasi Tank Merkava Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:53 WIB
Spesifikasi Tank Merkava Israel
Tank Merkava Israel. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEL AVIV - Merkava, yang berarti "kereta" dalam bahasa Ibrani, adalah serangkaian tank tempur utama yang digunakan oleh Korps Lapis Baja Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Kendaraan ini dianggap setara dengan tank-tank terkemuka lainnya seperti M1 Abrams, Leopard 2, dan Challenger 2. Merkava juga berbagi pembangkit listrik yang sama dengan beberapa platform tank terkenal lainnya.

Proses pengembangan Merkava dimulai pada 1970, dan generasi pertamanya, Merkava Mark 1, mulai diaktifkan pada 1979.

Hingga saat ini, empat varian utama telah dikembangkan, dengan Merkava Mark 4 Barak sebagai versi terbaru pada 2023.

Tank Merkava pertama kali digunakan secara luas selama Perang Lebanon pada tahun 1982. Nama "Merkava" diambil dari program pengembangan awal IDF.

Pengembangan dan produksi tank ini dilakukan oleh Divisi Merkava dan Kendaraan Tempur Lapis Baja Kementerian Pertahanan Israel, dengan sebagian besar suku cadangnya diproduksi di Israel.

Salah satu ciri khas Merkava adalah desainnya yang menempatkan mesin di bagian depan tank dan memperkuat lapis baja depan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi awaknya, sebuah fitur yang berbeda dari kebanyakan tank lainnya.

Dilansir dari Military Today, Tank Tempur Utama (MBT) Merkava Mk.4 mulai beroperasi di Angkatan Pertahanan Israel pada 2004 sebagai pengembangan lanjutan dari model sebelumnya, Merkava Mk.3.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/56/3015085/senjata_korut-MY14_large.jpg
6 Sistem Senjata Terbaik Korea Utara, Bisa Bikin AS Ketar-Ketir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/56/3006051/x_62_vista-zdeu_large.jpg
Jet Tempur AI Diadu dengan Pilot Manusia, Siapa yang Menang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/56/2987533/rudal_hipersonik-srnp_large.jpeg
Mengenal Sistem Rudal Hipersonik, Mengapa Begitu Berbahaya dan Sulit Dicegat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/56/2983240/dragonfire-PAeb_large.jpg
Inggris Pamerkan DragonFire, Senjata Laser Mematikan Penghancur Drone dan Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946716/pesawat-luar-angkasa-rahasia-militer-as-diluncurkan-ke-orbit-tinggi-bumi-k8d6IPCvTZ.JPG
Pesawat Luar Angkasa Rahasia Militer AS Diluncurkan ke Orbit Tinggi Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/18/2922235/3-drone-ai-militer-buatan-israel-ms998DK5Er.jpg
3 Drone AI Militer Buatan Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement