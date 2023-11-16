Spesifikasi Tank Merkava Israel

TEL AVIV - Merkava, yang berarti "kereta" dalam bahasa Ibrani, adalah serangkaian tank tempur utama yang digunakan oleh Korps Lapis Baja Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Kendaraan ini dianggap setara dengan tank-tank terkemuka lainnya seperti M1 Abrams, Leopard 2, dan Challenger 2. Merkava juga berbagi pembangkit listrik yang sama dengan beberapa platform tank terkenal lainnya.

Proses pengembangan Merkava dimulai pada 1970, dan generasi pertamanya, Merkava Mark 1, mulai diaktifkan pada 1979.

Hingga saat ini, empat varian utama telah dikembangkan, dengan Merkava Mark 4 Barak sebagai versi terbaru pada 2023.

Tank Merkava pertama kali digunakan secara luas selama Perang Lebanon pada tahun 1982. Nama "Merkava" diambil dari program pengembangan awal IDF.

Pengembangan dan produksi tank ini dilakukan oleh Divisi Merkava dan Kendaraan Tempur Lapis Baja Kementerian Pertahanan Israel, dengan sebagian besar suku cadangnya diproduksi di Israel.

Salah satu ciri khas Merkava adalah desainnya yang menempatkan mesin di bagian depan tank dan memperkuat lapis baja depan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi awaknya, sebuah fitur yang berbeda dari kebanyakan tank lainnya.

Dilansir dari Military Today, Tank Tempur Utama (MBT) Merkava Mk.4 mulai beroperasi di Angkatan Pertahanan Israel pada 2004 sebagai pengembangan lanjutan dari model sebelumnya, Merkava Mk.3.