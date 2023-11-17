3 Drone AI Militer Buatan Israel

TEL AVIV – Israel adalah salah satu negara terdepan dalam inovasi teknologi militer. Negara Yahudi ini telah memperkuat posisinya dengan mengembangkan dan memproduksi drone cerdas buatannya sendiri.

Tiga drone kecerdasan buatan yang menonjol dalam perlengkapan senjata militer Israel adalah Heron TP, Harop dan Orbiter 2B.

Artikel ini akan membahas spesifikasi dan kegunaan ketiga drone tersebut dalam strategi perang Israel, serta mengungkap bagaimana teknologi ini membentuk lanskap keamanan global.

1. Heron TP

Heron TP (Eitan) adalah drone varian lanjutan dari UAV Heron 1 yang dikembangkan oleh Israel Aerospace Industries (IAI) untuk memenuhi berbagai kebutuhan misi angkatan bersenjata. Drone ini bertipe MALE, dengan ketinggian menengah dan dapat bertahan dalam waktu lama.

Dilansir dari Airforce Technology, drone ini dirancang untuk misi pengintaian jarak jauh dan pengawasan udara dalam. Mampu membawa beragam muatan misi, termasuk sensor canggih dan muatan serangan.

Heron bernavigasi menggunakan perangkat GPS internal, dan profil penerbangan yang telah diprogram sebelumnya, pengalihan manual dari stasiun kontrol darat, atau kombinasi keduanya.