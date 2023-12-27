Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Tolak Permintaan Israel untuk Helikopter Serang Apache di Tengah Perang Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |16:08 WIB
AS Tolak Permintaan Israel untuk Helikopter Serang Apache di Tengah Perang Gaza
AS tolak permintaan Israal untuk helikopter Apache di tengah perang Gaza (Foto: Anadolu Agency)
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) menolak permintaan Israel untuk membeli helikopter serang Apache yang baru di tengah perang Gaza yang berkecamuk.

Dikutip Anadolu Agency, media Israel Yedioth Ahronoth pada Selasa (26/12/2023), melaporkan Tel Aviv mengajukan permintaan tersebut dalam beberapa pekan terakhir dan mengajukannya kembali saat Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berkunjung ke Israel pada pekan lalu,

“IDF (tentara Israel) telah meminta helikopter serang Apache dari Amerika Serikat namun sejauh ini ditolak,” kata surat kabar itu, mengutip sumber keamanan.

Tentara Israel diketahui memiliki dua skuadron penerbangan helikopter.

“Helikopter diperlukan untuk meningkatkan operasi udara (militer),” kata surat kabar itu.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 20.674 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai 54.536 lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat.

